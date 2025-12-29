Maxi-concorso da 1.100 posti del ministero della Difesa | ecco come ci si candida

Il ministero della Difesa ha annunciato un maxi-concorso per l’assunzione di 1.100 unità a tempo indeterminato. Questa opportunità si rivolge a candidati interessati a lavorare in ambito militare, con procedure di candidatura chiare e accessibili. Di seguito, trovate tutte le informazioni utili su come presentare la domanda e i requisiti richiesti.

Il ministero della Difesa ha pubblicato un nuovo concorso per l'assunzione di 1.100 persone a tempo pieno e indeterminato. Il bando pubblico è rivolto ai candidati che sono in possesso del diploma delle scuole e superiori e prevede una selezione per titoli ed esami. Ci sono poi delle tempistiche. 🔗 Leggi su Today.it

