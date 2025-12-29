Max Verstappen | Ci sono stati dei colloqui con altri team ma la Red Bull è per me una seconda famiglia

Max Verstappen, pilota della Red Bull, ha affermato di aver avuto colloqui con altri team, ma considera la Red Bull come una vera famiglia. La sua stagione, caratterizzata da un costante miglioramento, lo ha portato fino ad Abu Dhabi, dove ha cercato di conquistare il titolo mondiale. La sua continuità e dedizione sono state elementi chiave nel percorso di questa stagione.

La stagione di Max Verstappen è stata un continuo crescendo fino ad Abu Dhabi, dove l’olandese si è addirittura giocato la sua chance di vincere il titolo. Se il quattro volte campione del mondo ora è sicuro di proseguire la sua carriera in F1 in Red Bull è merito anche del rapporto che si è creato all’interno della scuderia di Milton Keynes. Il rapporto tra squadra e pilota ha vissuto un momento di crisi nel 2024, superato grazie ad una stagione al di sopra delle aspettative. L’olandese però non si nasconde ed ha ammesso di aver avuto in passato colloqui con Toto Wolff per un possibile approdo in Mercedes. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Max Verstappen: “Ci sono stati dei colloqui con altri team ma la Red Bull è per me una seconda famiglia” Leggi anche: La Red Bull accusa Antonelli: il team-radio velenoso a Verstappen Leggi anche: F1, Isack Hadjar affiancherà Max Verstappen in Red Bull nel 2026 Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. F1 | Verstappen: Con Mercedes ci furono solo dei colloqui, nulla di più; Verstappen passa al n° 3: fu Schumacher l'ultimo a vincere un Mondiale con quel numero; Verstappen: “Con Mercedes ci sono stati colloqui, ma Red Bull è una seconda famiglia”; Max Verstappen: “Ci sono stati dei colloqui con altri team ma la Red Bull è per me una seconda famiglia”. Max Verstappen: “Ci sono stati dei colloqui con altri team ma la Red Bull è per me una seconda famiglia” - La stagione di Max Verstappen è stata un continuo crescendo fino ad Abu Dhabi, dove l'olandese si è addirittura giocato la sua chance di vincere il ... oasport.it

Verstappen: “Con Mercedes ci sono stati colloqui, ma Red Bull è una seconda famiglia” - Max Verstappen ha ammesso di avere avuto contatti con la Mercedes nei mesi scorsi. formulapassion.it

Verstappen, addio alla Red Bull? L’annuncio che nessuno si aspettava - Max Verstappen potrebbe dare l'addio alla Red Bull, con le ultime dichiarazioni che hanno lasciato tutti senza parole. reportmotori.it

Chi lo avrebbe mai detto che quest’anno Max Verstappen avrebbe ottenuto un successo con una Ferrari (seppur GT3)… eppure è accaduto. Queste immagini sono state postate nella giornata di ieri dall’account ufficiale di Ferrari Races. Il Multiverso è un conc - facebook.com facebook

"Ieri una grande vittoria da parte della Red Bull. I due piloti McLaren sono rimasti fuori mentre Verstappen è stato chiamato dentro. Tutti lo hanno seguito" Carlo Vanzini #nonstopnews LIVE Link in Bio x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.