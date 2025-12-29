Maurizio Sarri operato al Tor Vergata | ablazione riuscita per correggere un’aritmia

Maurizio Sarri è stato sottoposto a un intervento di ablazione al policlinico Tor Vergata di Roma per trattare un’aritmia. L’operazione, completata con successo, ha permesso di risolvere il problema di salute. L’intervento si è svolto senza complicazioni, evidenziando la tempestiva gestione medica e la buona prognosi. Sarri si trova ora in fase di recupero e ringrazia il team sanitario per la professionalità dimostrata.

ROMA – Uno stop imprevisto, ma gestito con rapidità ed efficienza. Maurizio Sarri si è dovuto fermare momentaneamente per un problema di salute, fortunatamente già risolto. La S.S. Lazio ha comunicato che il tecnico è stato sottoposto a un intervento chirurgico presso il Policlinico Tor Vergata. Il motivo del ricovero è stato un riscontro di fibrillazione atriale. Per correggere l'aritmia, Sarri ha subito un' ablazione transcatetere. Si tratta di una procedura effettuata con tecnologie all'avanguardia (PFA). A operare è stata una mano esperta: il professor Andrea Natale. Il chirurgo è considerato un pioniere a livello internazionale nel trattamento di questa patologia, con oltre trent'anni di esperienza.

