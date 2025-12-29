Maurizio Sarri operato al cuore tifosi preoccupati per l' allenatore della Lazio | Fibrillazione atriale Come sta
Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, è stato sottoposto a un intervento al cuore presso il Policlinico Tor Vergata, avvenuto il 29 dicembre 2025. L’operazione, per una fibrillazione atriale, si è conclusa con successo. I tifosi e lo staff attendono aggiornamenti sulle sue condizioni di salute, mentre si spera in un recupero rapido e senza complicazioni.
Maurizio Sarri è stato operato al cuore. L'intervento si è svolto oggi 29 dicembre 2025 al Policlinico Tor Vergata. All'allenatore della Lazio è stato riscontrato un. 🔗 Leggi su Leggo.it
