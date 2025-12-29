Maurizio Sarri operato al cuore tifosi preoccupati per l' allenatore della Lazio | Fibrillazione atriale Come sta

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, è stato sottoposto a un intervento al cuore presso il Policlinico Tor Vergata, avvenuto il 29 dicembre 2025. L’operazione, per una fibrillazione atriale, si è conclusa con successo. I tifosi e lo staff attendono aggiornamenti sulle sue condizioni di salute, mentre si spera in un recupero rapido e senza complicazioni.

Maurizio Sarri operato al cuore: intervento riuscito. Ecco quando tornerà in panchina - Lazio ha reso noto che l’allenatore Maurizio Sarri è stato sottoposto a un intervento medico dopo che gli è stata riscontrata una fibrillazione atriale ... dire.it

Maurizio Sarri operato al cuore: sarà di nuovo in panchina nei prossimi giorni - L’intervento, affidato all’esperto cardiologo Andrea Natale, si è concluso senza complicazioni ... msn.com

