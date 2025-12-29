Maurizio Sarri operato al cuore | le condizioni dell' allenatore della Lazio

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, è stato sottoposto a un intervento al cuore presso il Policlinico Tor Vergata di Roma. L’operazione è stata condotta dal professor Andrea Natale. Attualmente, le sue condizioni sono monitorate e si attende un periodo di recupero. La notizia si inserisce nel contesto delle ultime aggiornamenti sulla salute dell’allenatore, senza influenzare le attività sportive della squadra.

Maurizio Sarri operato al cuore: intervento riuscito. Ecco quando tornerà in panchina - Lazio ha reso noto che l’allenatore Maurizio Sarri è stato sottoposto a un intervento medico dopo che gli è stata riscontrata una fibrillazione atriale ... dire.it

Maurizio Sarri operato al cuore: sarà di nuovo in panchina nei prossimi giorni - L’intervento, affidato all’esperto cardiologo Andrea Natale, si è concluso senza complicazioni ... msn.com

