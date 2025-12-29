Maurizio Sarri operato al cuore | le condizioni dell' allenatore della Lazio

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, è stato sottoposto a un intervento al cuore presso il Policlinico Tor Vergata di Roma. L’operazione è stata condotta dal professor Andrea Natale. Attualmente, le sue condizioni sono monitorate e si attende un periodo di recupero. La notizia si inserisce nel contesto delle ultime aggiornamenti sulla salute dell’allenatore, senza influenzare le attività sportive della squadra.

Maurizio Sarri è stato operato al cuore a Roma presso il Policlinico Tor Vergata. L’intervento è stato eseguito dal professor Andrea Natale. L’allenatore della Lazio sta bene e nei prossimi giorni tornerà al lavoro.L’operazione, ablazione transcatetere con tecnologia PFA, si è resa necessaria. 🔗 Leggi su Romatoday.it

