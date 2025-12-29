Maurizio Sarri operato al cuore | l’allenatore della Lazio sottoposto a un intervento per fibrillazione atriale

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, è stato sottoposto a un intervento chirurgico a causa di fibrillazione atriale. Il tecnico, 66 anni, si trova ora sotto osservazione e si attende un suo pieno recupero. La società e i collaboratori stanno monitorando attentamente la situazione, garantendo il massimo supporto durante il percorso di ripresa.

Il tecnico della Lazio Maurizio  Sarri, 66 anni,  è stato sottoposto ad intervento chirurgico al cuore a seguito di fibrillazione atriale. L’operazione è riuscita, presto la ripresa alla guida della squadra. La nota del club. “La SS Lazio comunica che il mister Maurizio Sarri,  a seguito di un riscontro di fibrillazione atriale, è stato sottoposto presso il P oliclinico Tor Vergata a un intervento di ablazione transcatetere con tecnologia PFA- spiega la nota della società capitolina-.  L’intervento, eseguito dal professor A ndrea Natale, pioniere a livello internazionale e con oltre trent’anni di esperienza nel trattamento di tale patologia, si è svolto con esito positivo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

