Maurizio Sarri operato al cuore | intervento riuscito

La Lazio ha comunicato che Maurizio Sarri è stato sottoposto con successo a un intervento chirurgico al cuore. L'allenatore sta bene e le sue condizioni sono stabili. La società ha espresso fiducia nel suo recupero e ringrazia per l'interesse e la vicinanza dimostrata dai tifosi e dall'ambiente biancoceleste.

La Lazio ha diffuso una nota ufficiale per aggiornare sulle condizioni di Maurizio Sarri, rassicurando tifosi e ambiente biancoceleste. Il club ha comunicato che "il mister Maurizio Sarri, a seguito di un riscontro di fibrillazione atriale, è stato sottoposto presso il Policlinico Tor Vergata a un intervento di ablazione transcatetere con tecnologia PFA". L'operazione, programmata da tempo, è stata eseguita con esito positivo dal professor Andrea Natale, pioniere a livello internazionale nel trattamento di questa patologia ", alla presenza del medico sociale della Lazio, il dottor Italo Leo. Nel comunicato si sottolinea inoltre che "il mister riprenderà regolarmente nei prossimi giorni la guida della squadra", con la società e lo stesso Sarri che hanno voluto ringraziare il Policlinico Tor Vergata e l'équipe medica "per l'elevata professionalità e la qualità delle cure garantite quotidianamente a tutti i pazienti".

