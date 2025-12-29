Maurizio Sarri operato al cuore | intervento programmato e riuscito

Il 29 dicembre 2025, Maurizio Sarri è stato sottoposto a un intervento di ablazione transcatetere presso il Policlinico Tor Vergata, a causa di una fibrillazione atriale riscontrata. L’operazione, programmata e condotta con tecnologia Pfa, è riuscita senza complicazioni. Sarri si trova ora in fase di recupero e seguirà le indicazioni mediche per garantire un pieno ripristino della salute.

Roma, 29 dicembre 2025 – L'allenatore toscano Maurizio Sarri, a seguito di un riscontro di fibrillazione atriale, è stato sottoposto presso il Policlinico Tor Vergata a un intervento di ablazione transcatetere con tecnologia Pfa. Lo ha reso noto la Lazio specificando come l'intervento, già programmato da diverso tempo ed eseguito dal professor Andrea Natale, pioniere a livello internazionale e con oltre trent'anni di esperienza nel trattamento di tale patologia, "si è svolto con esito positivo". Un breve periodo di riposo. All'intervento era presente anche il medico sociale della Lazio, il dottor Italo Leo.

Maurizio Sarri operato al cuore: intervento riuscito. Ecco quando tornerà in panchina - Lazio ha reso noto che l’allenatore Maurizio Sarri è stato sottoposto a un intervento medico dopo che gli è stata riscontrata una fibrillazione atriale ... dire.it

Maurizio Sarri operato al cuore: sarà di nuovo in panchina nei prossimi giorni - L’intervento, affidato all’esperto cardiologo Andrea Natale, si è concluso senza complicazioni ... msn.com

#Lazio, il tecnico Maurizio #Sarri operato per una fibrillazione atriale. «Intervento riuscito», fa sapere il club biancoceleste x.com

