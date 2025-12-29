Maurizio Sarri operato al cuore il tecnico della Lazio torna in panchina domenica contro il Napoli

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, è stato sottoposto questa mattina a un intervento chirurgico al cuore presso il Policlinico di Tor Vergata a Roma. Dopo l’operazione, il tecnico tornerà in panchina domenica contro il Napoli, confermando il suo impegno e la sua presenza nel match. La squadra e i tifosi attendono con fiducia il ritorno di Sarri, che si è dimostrato in buona salute.

Maurizio Sarri si è sottoposto questa mattina a un intervento cardiaco al Policlinico di Tor Vergata a Roma. Il tecnico biancoceleste ha affrontato un'operazione programmata per risolvere alcuni episodi di fibrillazione atriale, un disturbo del ritmo cardiaco diagnosticato nelle settimane precedenti. L'intervento, eseguito dal professor Andrea Natale alla presenza del medico sociale Italo Leo, è riuscito perfettamente. Si è trattato di un' ablazione transcatetere con tecnologia PFA, una procedura moderna e poco invasiva. Sarri verrà dimesso entro 24 ore dall'operazione e tutto fa pensare che domenica sarà regolarmente in panchina per la partita contro il Napoli all'Olimpico.

