Maurizio Sarri operato al cuore | il comunicato della Lazio Come sta l’allenatore

La Lazio ha comunicato che Maurizio Sarri è stato sottoposto a un intervento al cuore presso il Policlinico Tor Vergata di Roma, a causa di una fibrillazione atriale. L'allenatore si trova attualmente sotto osservazione e le sue condizioni sono stabili. La società ha espresso ottimismo per il suo recupero e ha ringraziato il personale medico per la professionalità dimostrata.

Maurizio Sarri è stato operato al cuore oggi al Policlinico Tor Vergata di Roma. L'intervento si è reso necessario per risolvere una fibrillazione atriale. Per Sarri – che già in estate era andato in ospedale dopo un presunto malore – si è trattato di un intervento di routine, già programmato da tempo e per il quale non c'era alcuna urgenza. L'allenatore della Lazio sarà dimesso entro 24 ore e già nei prossimi giorni tornerà a dirigere gli allenamenti a Formello. "La S.S. Lazio comunica che il mister Maurizio Sarri, a seguito di un riscontro di fibrillazione atriale, è stato sottoposto presso il Policlinico Tor Vergata a un intervento di ablazione transcatetere con tecnologia Pfa".

