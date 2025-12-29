Maurizio Sarri operato al cuore dopo una fibrillazione atriale | come sta l'allenatore della Lazio

Maurizio Sarri è stato sottoposto a un intervento al cuore presso il Policlinico Tor Vergata, dopo aver accusato una fibrillazione atriale. L’operazione si è conclusa con successo e l’allenatore della Lazio sta ricevendo le cure necessarie. Restano da valutare i tempi di recupero prima del suo ritorno in panchina. La sua condizione attuale è stabile e sotto controllo.

Lazio, il Comandante si è operato: il comunicato sulle sue condizioni - Oggi il Comandante Maurizio Sarri si è sottoposto ad un'operazione, ecco il comunicato della Società sulle sue condizioni ... laziopress.it

Sarri si è operato: la nota della Lazio e le sue condizioni - L'allenatore biancoceleste è stato sottoposto, in data odierna, ad un intervento chirurgico: ecco la nota della società e le sue condizioni ... msn.com

