Maurizio Sarri operato al cuore dopo una fibrillazione atriale | come sta l’allenatore della Lazio

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, è stato sottoposto oggi a un intervento programmato al cuore presso il Policlinico Tor Vergata, a causa di una fibrillazione atriale. L’operazione, confermata dalle fonti ufficiali, mira a garantire la stabilità della sua salute. Attualmente, Sarri si trova sotto osservazione e le sue condizioni sono considerate buone. La società e i tifosi attendono aggiornamenti sul suo percorso di recupero.

Maurizio Sarri è stato ricoverato oggi al Policlinico Tor Vergata per sottoporsi a un intervento programmato al cuore, una notizia che ha destato comprensibile attenzione tra i tifosi della Lazio e nel mondo del calcio. All'allenatore biancoceleste è stata riscontrata una fibrillazione atriale e, d'intesa con i medici che lo seguono, si è deciso di procedere con una ablazione transcatetere effettuata con tecnologia PFA. L'intervento è stato eseguito dal professor Andrea Natale, specialista di riferimento nel settore, all'interno della struttura romana, dove Sarri era seguito da tempo per questo problema cardiaco.

