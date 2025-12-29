Mattia Galeazzi nuovo assessore il sindaco | Un giovane per dare futuro all’alleanza con i 5 Stelle
Il sindaco di Pesaro, Andrea Biancani, ha ufficialmente nominato Mattia Galeazzi come nuovo assessore della giunta comunale, con decorrenza immediata. Questa scelta mira a rafforzare l’alleanza con i 5 Stelle e a garantire continuità amministrativa. Galeazzi, giovane figura politica, si inserisce in un percorso di rinnovamento volto a sostenere le priorità della città. La nomina è stata comunicata tramite decreto ufficiale del primo cittadino.
Pesaro, 29 dicembre 2025 – Con proprio decreto, il sindaco di Pesaro Andrea Biancani ha nominato Mattia Galeazzi nuovo assessore della giunta comunale. “Mattia Galeazzi è una figura che conosco e apprezzo – dichiara Biancani –. Proviene dalla lista del Movimento 5 Stelle che mi ha sostenuto, ed è stato candidato sia alle elezioni comunali sia alle ultime regionali. La scelta di un giovane darà futuro all’alleanza che mi ha sostenuto e che non è mai stata messa in dubbio, al di là di quanto qualcuno ha dichiarato”. “Un elemento prezioso in giunta”. Il sindaco sottolinea il valore politico e amministrativo della nomina: "È un elemento prezioso che entra in giunta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Ma le spine non mancano. Ora anche la lista 'Il Faro' chiede la verifica.
