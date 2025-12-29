Mathieu Van der Poel | Non mi sono accorto subito della foratura di Van Aert è stato un peccato

Mathieu Van der Poel si conferma uno dei protagonisti più forti del ciclocross, con una serie di vittorie che rafforzano la sua posizione di favorito per i prossimi mondiali a Hulst. In una recente gara, ha commentato la foratura di Van Aert, sottolineando come non si fosse subito reso conto dell’incidente, considerandolo un peccato. La sua costanza di risultati lo rende un punto di riferimento in questa disciplina.

Mathieu Van der Poel è praticamente imbattibile e continua ad infilare una vittoria dopo l’altra nel ciclocross, confermandosi il più forte del mondo in questa disciplina e restando il grande favorito in vista della rassegna iridata prevista tra fine gennaio e inizio febbraio a Hulst. Il fenomeno neerlandese della Alpecin-Deceuninck ha dominato anche oggi nell’ X20 Trofee di Leonhout, raccogliendo il sesto successo stagionale nel giro di 16 giorni. Purtroppo una doppia foratura del suo storico rivale belga Wout Van Aert ha interrotto troppo presto quello che si stava rivelando almeno inizialmente come un bel testa a testa per il primo posto. 🔗 Leggi su Oasport.it

