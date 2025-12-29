Mastantuono blindato dal Real Madrid | Napoli respinto

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Franco Mastantuono, giovane talento, sembra essere vicino a un trasferimento al Real Madrid. La trattativa, ancora in fase preliminare, evidenzia l'interesse del club spagnolo nei confronti del calciatore napoletano. Tuttavia, al momento, il Napoli ha respinto ogni proposta, mantenendo Mastantuono nella propria rosa. La situazione rimane in evoluzione, e si attendono aggiornamenti sulle future decisioni di tutte le parti coinvolte.

