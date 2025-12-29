Mastantuono blindato dal Real Madrid | Napoli respinto
Franco Mastantuono, giovane talento, sembra essere vicino a un trasferimento al Real Madrid. La trattativa, ancora in fase preliminare, evidenzia l'interesse del club spagnolo nei confronti del calciatore napoletano. Tuttavia, al momento, il Napoli ha respinto ogni proposta, mantenendo Mastantuono nella propria rosa. La situazione rimane in evoluzione, e si attendono aggiornamenti sulle future decisioni di tutte le parti coinvolte.
Il futuro di Franco Mastantuono sembra già tracciato e porta dritto a Real Madrid. Il club spagnolo non . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
