Nell’ambito delle sessioni di allenamento della Massese, si è unito al gruppo il difensore centrale Filippo Iurato, classe 1998, in prova. Cresciuto nel Ciliverghe Calcio, squadra di Eccellenza Lombarda, Iurato si sta confrontando con il gruppo per valutare eventuali sviluppi futuri. La società monitora attentamente le prestazioni del giocatore per eventuali decisioni strategiche.

Nell’allenamento di ieri al gruppo della Massese si è unito un altro giocatore in prova. Si tratta del venticinquenne Filippo Iurato, difensore centrale con ultimo domicilio al Ciliverghe Calcio di Brescia nel girone d’Eccellenza Lombarda. Il classe 2000 risulta al momento svincolato e negli ultimi anni ha avuto esperienze dilettantistiche nel nord Italia, ancora in Lombardia con la maglia dell’Orceana e prima ancora in Piemonte con RG Ticino e Fulgor Valdengo. Iurato, che risiede a Moneglia in provincia di Genova, ha militato in Liguria sia con il Sestri Levante che col Casarza Ligure e vanta anche un’esperienza al Messina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Massese Il centrale Iurato si allena con le zebre

