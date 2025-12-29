Prima del calcio di inizio di Roma-Genoa, il DS Massara ha commentato ai microfoni di Dazn le prospettive di mercato per la stagione invernale. Con un focus sulla strategia della squadra, ha sottolineato l’intenzione di individuare opportunità che possano rafforzare il progetto sportivo in vista dei prossimi mesi. Un intervento che offre uno sguardo sulle future mosse del club e sulla pianificazione di mercato.

Nei minuti che precedono il calcio di inizio del posticipo di giornata Roma-Genoa, ha parlato ai microfoni di Dazn uno degli uomini che questa stagione ha riportato nella capitale, il ds Massara. Alla sua esperienza in giallorosso, il direttore sportivo ha già ricevuto complimenti e condanne per il suo operato nel mercato estivo, da molti considerato incompleto. La rosa corta è considerata uno dei maggiori problemi di questa Roma di Gian Piero Gasperini che è a caccia di punti per rimanere in zona Champions. Gasperini, tecnico della Roma “Vogliamo ritrovare la continuità e la vittoria ma non dobbiamo dimenticare tutte le cose buone fatte in questo avvio di campionato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Massara: “Cercheremo opportunità dal mercato invernale”

Leggi anche: Napoli, Manna: “Mercato? Cercheremo opportunità, il focus è a centrocampo”

Leggi anche: Dal Lipsia al Napoli? Trattativa possibile già nel mercato invernale

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Roma, parla Massara: "Nessun caso Ferguson. Zirkzee e Raspadori? Sarà un mercato..." - Prima della sfida contro il Genoa all'Olimpico il direttore sportivo giallorosso ha delineato le strategie del club in vista di gennaio: cos'ha detto ... corrieredellosport.it