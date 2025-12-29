Marianucci verso la Cremonese Luperto può tornare al Napoli

La sessione di mercato estiva offre aggiornamenti sulle strategie del Napoli, con Marianucci in uscita verso la Cremonese e Luperto che potrebbe tornare in azzurro. La dirigenza, guidata dal DS Manna, lavora per rafforzare il reparto difensivo di Conte, valutando diverse opzioni per migliorare la rosa e rispondere alle esigenze della squadra.

Le operazioni della dirigenza partenopea per il reparto difensivo di Conte. Il Ds Manna è al lavoro per possibili cambiamenti, per rinforzare il reparto arretrato.

