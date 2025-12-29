Marco Bocci | Con mia moglie Laura Chiatti imbarazzo e ansia da prestazione per i miei figli sogno il posto fisso

Marco Bocci, noto attore e regista italiano, ha condiviso il suo desiderio di stabilità lavorativa per i figli, preferendo un posto fisso a una carriera nel mondo dello spettacolo. In un’intervista, ha parlato delle pressioni e delle emozioni legate alla vita pubblica, sottolineando l’importanza di un equilibrio tra carriera e famiglia. La sua testimonianza offre uno sguardo sobrio sulla realtà di chi lavora nel mondo dello spettacolo e desidera un futuro stabile per i propri figli.

“Per i miei figli? Vorrei un posto fisso, un lavoro più concreto del mio”. E se a dirlo è un attore e regista italiano tra i più prolifici e lavorativamente impegnati, con una moglie che lo è altrettanto, si fa presto a capire che non c'è niente da fare: bella la fama, belli i riflettori, bella. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Laura Chiatti: “Convivo da due anni con l’Adhd”. Voci di crisi con Marco Bocci Leggi anche: “Se fossi te”: la miniserie natalizia con Laura Chiatti e Marco Bocci su Rai1 La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Laura Chiatti sul marito Marco Bocci: «Non mi sento mai utile come lui è utile a me. Non riesco mai a incoraggiarlo»; Laura Chiatti e Marco Bocci nello stesso cast per la prima volta: «Sul set non eravamo marito e moglie»; Marco Bocci: “Così sono entrato nei panni di mia moglie Laura Chiatti”; Marco Bocci: Ho perso parte di memoria, la malattia mi ha cambiato. Sul set con Laura Chiatti ero imbarazzato. Laura Chiatti, chi è la moglie di Marco Bocci/ “E’ il mio punto di riferimento. E sul set insieme…” - Laura Chiatti, la moglie di Marco Bocci, prova una profonda stima per il suo compagno di vita e collega di set: "E' il mio riferimento" ... ilsussidiario.net

Marco Bocci: “Grazie a ‘Se fossi te’ io e mia moglie Laura Chiatti più complici”/ “Mai visti così…” - Marco Bocci si è espresso con entusiasmo a proposito dell’esperienza di condividere il set con sua moglie Laura Chiatti in ‘Se fossi te’. ilsussidiario.net

Marco Bocci: «Con la malattia ho perso parte della memoria, oggi vivo senza fare progetti. Laura Chiatti? Stiamo insieme da undici anni, eppure per il gossip siamo sempre in ... - L'attore ha parlato dell'infezione cerebrale che lo colpì nel 2018 ma anche della moglie Laura Chiatti, con cui recita nella nuova mini serie Se fossi te: «Stiamo insieme da undici anni, eppure per il ... vanityfair.it

Stasera in prima serata su Rai Uno la seconda e ultima parte di ‘Se fossi te’, la miniserie con protagonisti Marco Bocci e Laura Chiatti. Avete visto il primo episodio Vi è piaciuta questa coppia, che per la prima volta ha recitato insieme - facebook.com facebook

Se fossi te, Laura Chiatti: «Marco Bocci L'unico attore a non baciarmi veramente. Sul set temevo fosse ingombrante, invece ci siamo riscoperti» x.com

