Marco Bocci ha condiviso la sua esperienza con l’infezione cerebrale del 2018, che ha influenzato la memoria e il suo modo di vivere. Inoltre, ha parlato del suo rapporto con Laura Chiatti, con cui è insieme da undici anni e che recita con lui nella mini serie

L'attore ha parlato dell'infezione cerebrale che lo colpì nel 2018 ma anche della moglie Laura Chiatti, con cui recita nella nuova mini serie Se fossi te: «Stiamo insieme da undici anni, eppure per il gossip siamo sempre in crisi». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Marco Bocci: «Con la malattia ho perso parte della memoria, oggi vivo senza fare progetti. Laura Chiatti? Stiamo insieme da undici anni, eppure per il gossip siamo sempre in crisi»

Leggi anche: Marco Bocci: “Ho perso parte di memoria, la malattia mi ha cambiato. Sul set con Laura Chiatti ero imbarazzato”

Leggi anche: Domenica In, Marco Bocci e la malattia: “Ho imparato a conviverci”. Poi la ‘crisi’ con Laura Chiatti

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Ho imparato a conviverci, Marco Bocci racconta la malattia a Domenica In. Poi la 'crisi' con Laura Chiatti; Marco Bocci: Ho perso parte di memoria, la malattia mi ha cambiato. Sul set con Laura Chiatti ero imbarazzato; Domenica In, Marco Bocci e la malattia: 'Ho imparato a conviverci'. Poi la 'crisi' con Laura Chiatti; Domenica In, Marco Bocci e la malattia: Ho imparato a conviverci. Poi la 'crisi' con Laura Chiatti.

Marco Bocci: “Ho perso parte di memoria, la malattia mi ha cambiato. Sul set con Laura Chiatti ero imbarazzato” - Marco Bocci racconta della malattia che lo ha colpito nel 2018 che gli ha fatto perdere parte di memoria: "È stato complicato fare i conti con tutto ... fanpage.it