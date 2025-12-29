Marco Bocci | Con la malattia ho perso parte della memoria oggi vivo senza fare progetti Laura Chiatti? Stiamo insieme da undici anni eppure per il gossip siamo sempre in crisi
Marco Bocci ha condiviso la sua esperienza con l’infezione cerebrale del 2018, che ha influenzato la memoria e il suo modo di vivere. Inoltre, ha parlato del suo rapporto con Laura Chiatti, con cui è insieme da undici anni e che recita con lui nella mini serie
L'attore ha parlato dell'infezione cerebrale che lo colpì nel 2018 ma anche della moglie Laura Chiatti, con cui recita nella nuova mini serie Se fossi te: «Stiamo insieme da undici anni, eppure per il gossip siamo sempre in crisi». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Se Fossi Te vince la serata degli ascolti tv con il 19% di share e 3 milioni di spettatori. Marco Bocci e Laura Chiatti sono la miglior sorpresa di questo Natale. Con una fiction ben fatta e molto significativa, stanno chiudendo in bellezza questo 2025. Bravissimi - facebook.com facebook
La miniserie natalizia con Marco Bocci e Laura Chiatti, #SeFossiTe, vince la serata con il 19% e 3 milioni su Rai1. Stasera l’ultima puntata. Su Canale5 #ChiVuolEssereMilionario di Gerry Scotti scende al 18% e 2.176.000. In access #AffariTuoi (25%) raggiun x.com
