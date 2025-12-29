Marche Zes | la Regione con l’Umbria chiede incontro a Ribera

Le Regioni Umbria e Marche hanno scritto alla vice commissaria europea Teresa Ribera per richiedere un incontro. L’obiettivo è discutere la revisione delle politiche di aiuto regionale, con particolare attenzione alla Zes (Zona Economica Speciale). La comunicazione mira a chiarire le modalità di supporto e a favorire un confronto costruttivo con le autorità europee in vista di eventuali sviluppi futuri.

I presidenti delle Regioni Umbria e Marche, Stefania Proiett i e Francesco Acquaroli, hanno inviato una lettera all'onorevole Teresa Ribera, vice commissaria dell' Unione Europea alla Concorrenza, per aprire un confronto preliminare sulla revisione delle rispettive carte aiuti a finalità regionale in funzione anche della Zes ( Zona economica speciale ). La legge 71. Un mese fa con la legge 71, le Marche e l'Umbria, regioni in transizione, sono state ufficialmente incluse nella Zes, consentendo a tutte le imprese delle due regioni di beneficiare delle opportunità della semplificazione amministrativa e, in più, alle imprese dei comuni rientranti nella Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 delle agevolazioni fiscali (credito d'imposta).

Zes, presidenti di Umbria e Marche alla Ue: rivedere Carta degli aiuti - I presidenti di Umbria e Marche, Stefania Proietti e Francesco Acquaroli, hanno chiesto un incontro alla vice presidente esecutiva della Commissione Europea e commissaria alla Concorrenza, Teresa Ribe ... umbria24.it

Zes, via libera in Commissione Bilancio per Marche e Umbria per la Zona Economica Speciale - «Con il via libera in Commissione Bilancio del Senato al disegno di legge che estende ... corriereadriatico.it

