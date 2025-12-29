Marche 116 nuove assunzione per l’Azienda sanitaria di Macerata

L’Azienda sanitaria di Macerata ha annunciato l’assunzione di 116 nuove figure professionali, rafforzando così il proprio organico. Questa iniziativa segue le assunzioni già effettuate nelle AST di Fermo e Pesaro Urbino, come comunicato dall’assessore regionale alla Sanità, Paolo Calcinaro. Il potenziamento del personale mira a migliorare l’efficienza dei servizi sanitari nella provincia, rispondendo alle esigenze di tutela della salute della comunità locale.

L’AST di Macerata potenzia l’organico con l’assunzione di 116 figure professionali. Dopo le AST di Fermo e Pesaro Urbino, come aveva anticipato nei giorni scorsi l’assessore regionale alla Sanità, Paolo Calcinaro, anche l’AST di Macerata potrà contare su nuovo personale. “Queste assunzioni – ribadisce Calcinaro – rispondono a un’operazione straordinaria di aggiornamento del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) per il triennio 2025?2027, in aggiunta alle procedure ordinarie di stabilizzazione dei tempi determinati o sostituzioni a seguito di pensionamento, e avvengono in deroga ai tetti ordinari di spesa già previsti senza ricadute sul bilancio ordinario, circostanza che le rende ancora più importanti”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

