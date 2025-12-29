Maranello tutto pronto per il Capodanno in Piazza Libertà
Maranello si prepara a celebrare il Capodanno in Piazza Libertà, con un programma ricco di musica dal vivo, DJ set e street food a partire dalle 19. L’evento si concluderà con il tradizionale brindisi di mezzanotte, offrendo ai cittadini un’occasione per salutare l’anno appena arrivato in un’atmosfera semplice e condivisa.
Per il 31 dicembre Maranello prepara un Capodanno indimenticabile in Piazza Libertà.La festa inizia alle 19 con street food, musica dal vivo e DJ set, culminando nel brindisi di mezzanotte per accogliere il 2026. L'evento gratuito, organizzato dal Comune e dal Consorzio Terra del Mito, promette. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
