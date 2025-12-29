In un contesto di crescente ottimismo tra Zelensky e Trump riguardo alla possibilità di risolvere il conflitto, le loro valutazioni si attestano rispettivamente al 90% e al 95%. Tuttavia, resta incerta la risposta di Putin su Donbass e Zaporizhzhia, lasciando ancora molte incognite sul futuro negoziato. Questa dinamica segnala un possibile passo avanti, pur mantenendo la complessità della situazione sul terreno.

Per Donald Trump è il 95%. Per Volodymyr Zelensky il 90%. Le percentuali variano ma, forse per la prima volta nell’ultimo anno, i due leader sono sembrati in sintonia nel rilasciare un certo ottimismo sull’esito del negoziato per far finire la guerra. Fatto non da poco, visto che Trump ha sempre “dovuto” essere ottimista, mentre Zelensky aveva il compito istituzionale di essere pessimista. Altri particolari hanno fatto pensare che l’incontro di Mar-a-Lago potesse segnare una svolta: per esempio l’insolita durata dell’incontro tra Trump e Zelensky: due ore, mai successo prima. E tutt’altro che rituale doveva essere stata anche la precedente telefonata tra Trump e Putin, anche in quel caso un paio d’ore di colloquio. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Mar-a-Lago: Zelensky e Trump sono ottimisti ma su Donbass e zaporizhzhia manca ancora la risposta di Putin

Leggi anche: Ucraina, telefonata Trump-Putin. Cremlino: «D’accordo su no alla tregua, Kiev prenda una decisione sul Donbass». Zelensky a Mar a Lago – La diretta

Leggi anche: Piano Usa, Zelensky: “Aspettiamo oggi la risposta russa”. Manca l’accordo su Donetsk e centrale di Zaporizhzhia

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Incontro tra Trump e Zelensky a Mar-a-Lago: la diretta della Casa Bianca; Trump sente Putin e riceve Zelensky, 'entrambi vogliono l'accordo'; Trump: molti progressi, ancora uno o due nodi spinosi. Zelensky: discussi tutti gli aspetti del piano di pace, nuovo incontro a gennaio; Trump incontra Zelensky: lui e Putin pronti, molto vicini a soluzione.

Vertice a Mar a Lago, Trump: "Molto vicini a una soluzione, ma resta nodo Donbass". Zelens - Lago, è stato il primo di persona tra i due da ottobre, quan ... msn.com