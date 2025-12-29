Mar-a-Lago | Zelensky e Trump sono ottimisti ma su Donbass e zaporizhzhia manca ancora la risposta di Putin
In un contesto di crescente ottimismo tra Zelensky e Trump riguardo alla possibilità di risolvere il conflitto, le loro valutazioni si attestano rispettivamente al 90% e al 95%. Tuttavia, resta incerta la risposta di Putin su Donbass e Zaporizhzhia, lasciando ancora molte incognite sul futuro negoziato. Questa dinamica segnala un possibile passo avanti, pur mantenendo la complessità della situazione sul terreno.
Per Donald Trump è il 95%. Per Volodymyr Zelensky il 90%. Le percentuali variano ma, forse per la prima volta nell’ultimo anno, i due leader sono sembrati in sintonia nel rilasciare un certo ottimismo sull’esito del negoziato per far finire la guerra. Fatto non da poco, visto che Trump ha sempre “dovuto” essere ottimista, mentre Zelensky aveva il compito istituzionale di essere pessimista. Altri particolari hanno fatto pensare che l’incontro di Mar-a-Lago potesse segnare una svolta: per esempio l’insolita durata dell’incontro tra Trump e Zelensky: due ore, mai successo prima. E tutt’altro che rituale doveva essere stata anche la precedente telefonata tra Trump e Putin, anche in quel caso un paio d’ore di colloquio. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Leggi anche: Ucraina, telefonata Trump-Putin. Cremlino: «D’accordo su no alla tregua, Kiev prenda una decisione sul Donbass». Zelensky a Mar a Lago – La diretta
Leggi anche: Piano Usa, Zelensky: “Aspettiamo oggi la risposta russa”. Manca l’accordo su Donetsk e centrale di Zaporizhzhia
Incontro tra Trump e Zelensky a Mar-a-Lago: la diretta della Casa Bianca; Trump sente Putin e riceve Zelensky, 'entrambi vogliono l'accordo'; Trump: molti progressi, ancora uno o due nodi spinosi. Zelensky: discussi tutti gli aspetti del piano di pace, nuovo incontro a gennaio; Trump incontra Zelensky: lui e Putin pronti, molto vicini a soluzione.
Vertice a Mar a Lago, Trump: "Molto vicini a una soluzione, ma resta nodo Donbass". Zelens - Lago, è stato il primo di persona tra i due da ottobre, quan ... msn.com
Vertice sull'Ucraina, Trump “Molto vicini alla pace”. Zelensky “Colloqui positivi” - Lago, in Florida, il vertice tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente ... iltempo.it
Trump, 'con Zelensky abbiamo fatto molti progressi verso la pace' - Lo ha detto Donald Trump nel corso di una dichiarazione insieme a Volodymyr Zelensky al t ... tuttosport.com
Nulla di fatto a Mar-a-Lago. Zelensky dimostra a Trump che gli ucraini fanno sul serio e non sono l'ostacolo all'accordo, ma non riesce a convincerlo che serve pressione su Putin. Le telefonate e i prossimi appuntamenti con gli europei - di @Micol_Fla x.com
UCRAINA | Zelensky in Florida da Trump. L'incontro tra i due leader a Mar-A-Lago. VIDEO #ANSA - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.