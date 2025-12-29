Manutenzione scolastica si chiude il contenzioso

Il Comune e la Provincia di Lucca hanno raggiunto un accordo per risolvere definitivamente il contenzioso sulla manutenzione degli edifici scolastici, in vigore fin dagli anni Novanta. La soluzione rappresenta un passo importante per garantire migliori condizioni di sicurezza e gestione delle strutture destinate agli istituti superiori, portando chiarezza e stabilità nella collaborazione tra le istituzioni coinvolte.

Lucca, 29 dicembre 2025 – Pace fatta tra Comune e Provincia di Lucca in merito allo storico contenzioso sulla manutenzione degli edifici scolastici destinati a sede di istituti superiori che risaliva addirittura alla fine degli anni Novanta del secolo scorso. All'epoca il Comune aveva trasmesso alla Prefettura la dichiarazione relativa alle spese di parte corrente sostenute nel triennio 199395 per il funzionamento degli edifici scolastici, determinate in 838.572.460 lire la media degli oneri di parte corrente sostenuta dal Comune stesso nell'arco del triennio. Una cifra poi integrata successivamente sino al raggiungimento di una spesa media nel triennio di 1.

