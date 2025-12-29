Manteco e Gmund Dallo scarto tessile nasce una carta pregiata
Manteco e Gmund uniscono le forze per sviluppare una carta di alta qualità realizzata con scarti tessili. Da Prato alla Germania, nella valle del Mangfall, questo progetto dimostra come il riuso possa trasformare materiali di scarto in prodotti pregiati, sostenibili e innovativi, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale e promuovere un’economia circolare.
Prato, 29 dicembre 2025 – C’è un filo che corre da Prato fino alla Germania, nella valle del Mangfall. E’ quello che unisce Manteco, leader nei tessuti di alta qualità e nell’economia circolare della lana sin dal 1943, a Gmund Paper, realtà tedesca d’eccellenza nella produzione di carte di pregio. E’ un filo che corre sull’autostrada della sostenibilità perché da questo dialogo ha preso forma una carta 100% riciclata nata dall’eccellenza tessile. Come? Questa è una bella storia da raccontare. Tutto è reso possibile dall’utilizzo di fibre tessili di scarto: la carta è infatti composta per il 50% da fibre di cotone residuali Manteco e per il restante 50% da linters di cotone, fibre molto corte che si forma durante il processo di sgranatura del cotone. 🔗 Leggi su Lanazione.it
