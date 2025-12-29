Manovra via libera dalla Camera con 219 sì Giorgetti sull' età pensionabile | Vedremo nel 2026

La Camera ha approvato la legge di Bilancio 2026 con 219 voti favorevoli. La discussione ha coinvolto anche questioni relative all’età pensionabile, con il ministro Giorgetti che ha dichiarato:

La legge di Bilancio 2026 ha ottenuto l'approvazione della Camera con 219 voti favorevoli, 125 contrari e 3 astenuti. Si tratta dell'ultimo passaggio a Montecitorio, dopo il voto di fiducia chiesto dal governo. Le dichiarazioni di voto sono iniziate alle 18.40, seguite dall'avvio di una lunga.

