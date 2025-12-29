Manovra via al voto di fiducia alla Camera
Questa sera, alla Camera, si svolge la discussione sulla fiducia alla manovra. Dopo le dichiarazioni di voto, si attende l’esito del procedimento parlamentare. La seduta prosegue in un contesto di confronto istituzionale, con la partecipazione dei rappresentanti delle forze politiche. L’esito della votazione determinerà l’approvazione o meno del testo, che ha suscitato diverse posizioni tra gli esponenti delle diverse fazioni.
Sarà una lunga serata in Aula a Montecitorio dove sono in corso le dichiarazioni di voto sulla fiducia alla manovra. Dopo il voto, la seduta, come stabilito dalla conferenza dei capigruppo, andrà avanti a oltranza in notturna per l'illustrazione e il voto sugli ordini del giorno. Il voto finale è però previsto per domani. Presenti, tra gli altri, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, il vicepremier Antonio Tajani e il viceministro Maurizio Leo. " La Lega chiede di ridurlo ulteriormente, vedremo durante il 2026 ", ha dichiarato Giorgetti ai giornalisti prima di entrare in Aula per l'esame della manovra, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano della richiesta della Lega, attraverso un ordine del giorno, di sospendere l'aumento dell'età pensionabile previsto dalla manovra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
