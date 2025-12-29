Manovra sì della Camera alla fiducia

La Camera dei Deputati ha approvato la fiducia al governo sulla manovra con 219 voti favorevoli e 125 contrari. La decisione segna un passaggio importante nel percorso legislativo e riflette il sostegno dell’Assemblea alle proposte contenute nel provvedimento. La discussione proseguirà nelle prossime fasi parlamentari, con l’obiettivo di completare l’iter di approvazione e mettere in atto le misure previste.

La Camera ha confermato la fiducia al governo sulla manovra con 219 voti favorevoli contro 125 contrari. Dopo il voto, i lavori in Aula sono stati sospesi e riprenderanno per proseguire con le votazioni sullo stato di previsione e l’esame di oltre 200 ordini del giorno. La conclusione della discussione e il voto finale sulla legge di bilancio sono programmati per il 30 dicembre all’ora di pranzo. Intanto sul tema dell’ età pensionabile, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, arrivando a Montecitorio, ha commentato l’iniziativa della Lega: «Noi siamo intervenuti per ridurre l’aumento perché automaticamente aumentava di tre mesi dal 2027: l’abbiamo ridotto e abbiamo dovuto coprirlo con più di un miliardo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

