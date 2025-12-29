Manovra sì della Camera alla fiducia

La Camera dei Deputati ha approvato la fiducia al governo sulla manovra con 219 voti favorevoli e 125 contrari. La decisione segna un passaggio importante nel percorso legislativo e riflette il sostegno dell’Assemblea alle proposte contenute nel provvedimento. La discussione proseguirà nelle prossime fasi parlamentari, con l’obiettivo di completare l’iter di approvazione e mettere in atto le misure previste.

La Camera ha confermato la fiducia al governo sulla manovra con 219 voti favorevoli contro 125 contrari. Dopo il voto, i lavori in Aula sono stati sospesi e riprenderanno per proseguire con le votazioni sullo stato di previsione e l’esame di oltre 200 ordini del giorno. La conclusione della discussione e il voto finale sulla legge di bilancio sono programmati per il 30 dicembre all’ora di pranzo. Intanto sul tema dell’ età pensionabile, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, arrivando a Montecitorio, ha commentato l’iniziativa della Lega: «Noi siamo intervenuti per ridurre l’aumento perché automaticamente aumentava di tre mesi dal 2027: l’abbiamo ridotto e abbiamo dovuto coprirlo con più di un miliardo. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Manovra, sì della Camera alla fiducia Leggi anche: Manovra, passa la fiducia alla Camera con 219 sì. Domani il voto finale. Giorgetti: «Pensioni? Vedremo nel 2026» Leggi anche: Manovra, via al voto di fiducia alla Camera Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Al Senato il primo sì alla manovra | fiducia in aula e nel Paese Solita gazzarra dell’opposizione video; Manovra 2026 approvata dal Senato fiducia a maxiemendamento con 113 sì 70 no e 2 astenuti; opposizioni all' attacco | Voltafaccia Meloni; Manovra | il governo pone la fiducia Stretta sui lavoratori sottopagati Verso il sì fra le polemiche. Manovra, ok Camera a fiducia con 219 sì - La seduta riprenderà alle 22 e andrà avanti 'a oltranza', fino al termine dell'esame degli ordini d ... cn24tv.it

Manovra finanziaria, via libera della Camera al voto di fiducia - ROMA (ITALPRESS) – L’Aula della Camera con 219 voti a favore e 125 contrari ha approvato la fiducia posta dal governo sul Ddl bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio ... italpress.com

Manovra, rush finale alla Camera. Entro domani via libera definitivo - Il testo, arrivato blindato dal Senato, è approdato ieri in Aula a Montecitorio, dove il governo ha posto la fiducia. tg24.sky.it

Manovra in Aula al Senato il 22 dicembre

La #Lega presenta un ordine del giorno alla Manovra, all'esame dell'Aula della Camera. Il testo "impegna il governo a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative normative volte a sospendere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica" l'inc x.com

Aspettative e priorità degli italiani per quanto riguarda la manovra, ora alla Camera - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.