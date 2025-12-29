Manovra | seduta ' a oltranza' fino a fine Odg domani aula dalle 11 con voto finale in Tv
Oggi, la Camera prosegue senza interruzioni l'esame della manovra, impegnata in una seduta a oltranza fino al completamento degli ordini del giorno. Domani, l’aula si riunirà dalle 11 per il voto finale, trasmesso in diretta televisiva. La discussione si concentra sull’approvazione del provvedimento, nel rispetto delle norme parlamentari e con attenzione alle diverse posizioni dei rappresentanti politici.
Roma, 29 dic (Adnkronos) - La seduta della Camera per l'esame della manovra oggi andrà avanti 'a oltranza', fino al termine dell'esame degli Odg. E' l'accordo tra i gruppi parlamentari ribadito nella Conferenza dei capigruppo che si è svolta nel pomeriggio a Montecitorio. Il programma dei lavori prevede le dichiarazioni di voto e poi il voto per appello nominale sulla fiducia dalle 20.20. Dalle 22 circa l'esame del provvedimento, con 26 votazioni sullo stato di previsione e l'esame degli Odg per tutta la notte fino al termine degli Ordini del giorno. Per domani è stato già fissato il via alle 11 delle dichiarazioni di voto in dirette Tv su Raiuno con il termine dell'aula entro le 13.
