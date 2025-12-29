Manovra rush finale alla Camera | valanga di ordini del giorno Dal contrasto ai parrucchieri abusivi agli sconti sul cibo per cani e gatti

La Camera è impegnata in una fase cruciale della discussione sulla Legge di bilancio 2026, con un’ampia serie di ordini del giorno e interventi finalizzati a rispettare la scadenza del 31 dicembre. La maratona parlamentare prosegue senza sosta, affrontando temi che vanno dal contrasto ai parrucchieri abusivi alle politiche sugli sconti per alimenti per animali domestici, nel tentativo di approvare definitivamente la manovra.

Una maratona parlamentare senza pause per portare in porto la Legge di bilancio per il 2026: alla Camera è da ieri in corso un iter velocissimo per arrivare all’approvazione della Manovra entro il 31 dicembre, come vuole la prassi, per evitare il rischio dell’esercizio provvisorio. Ieri si è chiuso il passaggio in Commissione Bilancio e, tra una bagarre e l’altra in Aula sul caso Hannoun, è iniziata la discussione generale sul disegno di legge. Oggi, alle 18.40, sono ripresi i lavori e la seduta proseguirà fino a tarda notte. Il voto finale è atteso domani mattina, 30 dicembre. Ma dal momento che il testo è arrivato a Montecitorio blindato dal Senato, senza alcun margine di modifica, ai gruppi parlamentari resta solo lo spazio degli ordini del giorno: ben 239 quelli depositati. 🔗 Leggi su Open.online

