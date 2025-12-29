Rampelli sottolinea l'importanza di mantenere stabile la tenuta dei conti pubblici mentre si favorisce la crescita economica, nonostante le sfide geopolitiche, come le guerre lontane. La sua riflessione invita a considerare con attenzione il momento in cui si realizzerà un cambiamento significativo, senza lasciarsi prendere da eccessi di entusiasmo o allarmismi.

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Abbiamo fatto stare insieme tenuta dei conti e crescita, con due guerre distanti da noi solo mille chilometri. La lista sarebbe lunga. Mi fermo qui. Non prima di aver citato una simpatica scena del film 'La Terrazza' di Ettore Scola. Vittorio Gasmann in una festa radical chic interpretava la parte di un deputato della sinistra. Si rivolgeva a una ribelle Stefania Sandrelli, scambiata per fascista (in realtà era una gruppettara ante litteram) domandandole con un sarcasmo che con educazione e ironia indirizzo all'opposizione: 'A che ora è la rivoluzione? E come bisogna venire? Già mangiati?'". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Manovra: Rampelli, 'tiene insieme tenuta conti e crescita, a che ora è la rivoluzione?'

Leggi anche: Manovra: Magi, 'maggioranza sta esplodendo, tenuta insieme solo da mancette'

Leggi anche: Manovra, Corte dei conti: “Bilancio in ordine restringe politiche per la crescita”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Manovra: Rampelli, 'tiene insieme tenuta conti e crescita, a che ora è la rivoluzione?' - "Abbiamo fatto stare insieme tenuta dei conti e crescita, con due guerre distanti da noi solo mille chilometri. lanuovasardegna.it