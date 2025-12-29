Manovra passa la fiducia alla Camera con 219 sì | la seduta in notturna per arrivare al voto finale di domani

La Manovra approvata alla Camera con 219 sì passa la fiducia in una seduta notturna, avvicinando la chiusura della Legge di bilancio 2026 entro domani mattina. Deputati e organizzazioni si preparano a un prolungato lavoro in Aula, in vista del voto finale previsto per domani. La sessione rappresenta un passaggio cruciale nel percorso legislativo, con l’obiettivo di rispettare le scadenze stabilite.

Una corsa frenetica per arrivare alla chiusura della Legge di bilancio 2026 entro domani mattina, 30 dicembre, con i deputati pronti a passare l’intera notte in Aula. È da ieri in corso un iter velocissimo per arrivare all’approvazione della Manovra. Dopo il via libera del Senato, dal 27 dicembre la Finanziaria è approdata alla Camera, ma solo ieri si è chiuso il passaggio in Commissione Bilancio ed è iniziata la discussione generale. Oggi, alle 18.40, sono ripresi i lavori: prima le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo sulla legge di bilancio, poi le votazioni per appello nominale. 🔗 Leggi su Open.online

