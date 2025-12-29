Manovra passa la fiducia alla Camera con 219 sì Domani il voto finale Giorgetti | Pensioni? Vedremo nel 2026

La Camera dei Deputati ha approvato la fiducia alla Legge di Bilancio con 219 voti favorevoli. Il voto finale è previsto per domani mattina. Tra i punti discussi, il ministro Giorgetti ha commentato che le questioni sulle pensioni saranno oggetto di valutazione nel 2026. L’iter legislativo prosegue verso la conclusione con il voto conclusivo alla Camera, previsto nella tarda mattinata di martedì.

Manovra 2026, giornata decisiva in Aula: fiducia e voto finale entro martedì - Camera, countdown verso il voto finale: la Manovra 2026 pronta all’approvazione entro martedì, tra fiducia posta dal governo e ultime discussioni in Aula. notizie.it

MANOVRA, IN SERATA - La legge di bilancio per il 2026 vale complessivamente circa 22 miliardi di euro ... 9colonne.it

Manovra: il via libera del Senato, ora passa alla Camera Taglio dell'Irpef, nuova rottamazione delle cartelle e scudo sulle pensioni i pilastri del provvedimento - facebook.com facebook

Questa sera nel @tg2000it delle ore 18.30: 1 Intensi raid sull’ #Ucraina 2 Al #Senato passa la #Manovra 3 La strage invisibile dei #senzatetto 4 Nord sotto la #neve 5 Il nuovo Inno di #Mameli In diretta su #Tv2000 #23dicembre Direttore @ x.com

