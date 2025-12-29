Manovra Pagano Pd | Fallimento Meloni senza Pnrr Italia in recessione

“La manovra non affronta le emergenze del paese: non interviene sul caro vita né sulle liste d’attesa della sanità. Non promette crescita e non ha prospettive per il futuro. É il fallimento della ricetta economica di Giorgia Meloni: senza il PNRR, l’Italia sarebbe tecnicamente in recessione”. Così il capogruppo del Pd nella commissione bilancio della camera, Ubaldo Pagaa la Manovra. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

