Manovra | Marattin ' si abbia coraggio di fondere Camera e Senato basta farsa'

Il dibattito sulla riforma delle istituzioni italiane prosegue, con alcune voci che chiedono un cambiamento sostanziale nel sistema parlamentare. Marattin suggerisce di valutare la fusione di Camera e Senato, ritenendo inutile mantenere due organi che spesso sembrano funzionare come una farsa. La discussione si concentra sulla necessità di semplificare e rendere più efficiente il funzionamento del Parlamento, evitando duplicazioni e procedure poco chiare.

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "'Mi dispiace per la Camera', dice il ministro dei Rapporti col Parlamento, Luca Ciriani. L'anno scorso disse 'mi dispiace per il Senato'. Come dirà l'anno prossimo. Ma qui non è questione di 'dispiacersi' come se fosse una circostanza sfortunata. Qui abbiamo un Parlamento che sulla Legge di Bilancio - così come sul 94,8% delle leggi approvate - tradisce il dettato costituzionale, che pretende che le leggi vengano compiutamente esaminate da entrambi i rami del Parlamento". Lo scrive sui social il deputato Luigi Marattin. "E se invece si crede che una doppia lettura andasse bene negli anni 50 e non più ora (come crediamo noi del Partito Libdem), allora si abbia il coraggio di fondere Camera (400 membri) e Senato (200 membri) in un'unica Assemblea Nazionale da 600 membri. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Manovra verso il rush finale. Discussioni infinite senza possibilità di modifica. Marattin: “Un lavoro inutile, serve un’Assemblea Nazionale unica”.

