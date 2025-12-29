Manovra | la Camera conferma la fiducia sulla manovra con 219 sì Giorgetti | Sulle pension

La Camera ha confermato la fiducia sulla legge di Bilancio con 219 voti favorevoli e 125 contrari. La decisione rappresenta un passaggio chiave nel percorso di approvazione della manovra economica, che ora prosegue nelle fasi successive del processo legislativo. La discussione si è concentrata sulle misure contenute nel testo, con particolare attenzione alle questioni di previdenza e alle politiche di sviluppo.

AGI - L'Aula della Camera ha confermato la fiducia al governo, posta sulla legge di Bilancio, con 219 voti favorevoli e 125 contrari. Il presidente della Camera Lorenzo Fontana, dopo il voto sulla fiducia, ha sospeso la seduta che riprenderà alle 22. Come da accordi in conferenza dei capigruppo, l'Aula andrà avanti ad oltranza fino alla conclusione dell'esame degli ordini del giorno. La seduta riprenderà poi domani mattina alle 11 per le dichiarazioni di voto e il via libera definitivo sulla manovra Giorgetti, su stop aumento età pensionabile vedremo nel 2026. "La Lega chiede di ridurlo ulteriormente, vedremo durante il 2026".

