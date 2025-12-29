Manovra la Camera approva la fiducia

La Camera dei Deputati ha approvato la fiducia sulla Legge di Bilancio con 219 voti favorevoli e 125 contrari. La decisione segna un passaggio chiave nel percorso di approvazione del documento finanziario del governo, che ora proseguirà nelle successive fasi parlamentari. La discussione e l’approvazione della manovra rappresentano un momento importante per le scelte economiche e sociali del Paese.

21.28 L'Aula della Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sulla Legge di Bilancio. I voti favorevoli sono stati 219, i voti contrari 125. La seduta andrà avanti a oltranza in notturna per l'illustrazione e il voto sugli ordini del giorno. Il voto finale si terrà martedì intorno alle 13, con le dichiarazioni di voto a partire dalle 11 in diretta tv.

