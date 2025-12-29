Manovra il Ministro Ciriani pone la questione di fiducia alla Camera – Il video

Il Ministro Ciriani ha presentato alla Camera la questione di fiducia sulla manovra, come comunicato dall'Agenzia Vista il 28 dicembre 2025. Questa procedura rappresenta un passaggio importante nel percorso legislativo, che coinvolge il governo e il Parlamento nel processo di approvazione della legge finanziaria. La decisione di porre la questione di fiducia può influenzare i tempi e gli esiti della discussione in aula.

