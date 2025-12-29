Manovra il Ministro Ciriani pone la questione di fiducia alla Camera – Il video

Il Ministro Ciriani ha presentato alla Camera la questione di fiducia sulla manovra, come comunicato dall'Agenzia Vista il 28 dicembre 2025. Questa procedura rappresenta un passaggio importante nel percorso legislativo, che coinvolge il governo e il Parlamento nel processo di approvazione della legge finanziaria. La decisione di porre la questione di fiducia può influenzare i tempi e gli esiti della discussione in aula.

**Manovra: Governo pone fiducia alla Camera, domani chiama alle 20.20, voto finale martedì** - Il Governo, con il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha posto la fiducia alla Camera sull'articolo uno della legge di Bilancio. lagazzettadelmezzogiorno.it

Manovra 2026, in diretta l’esame alla Camera: il governo pone la fiducia, domani il voto finale - In diretta l'esame della Manovra 2026 alla Camera: oggi il governo ha posto la questione di fiducia sulla legge di bilancio nell'Aula di Montecitorio ... fanpage.it

Il governo ha chiesto la fiducia in Aula alla Camera sulla manovra. A porla il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. La chiama dei deputati per appello nominale si terrà domani sera. Il voto finale sul testo è previsto per martedì in tarda mattina - facebook.com facebook

Il ministro dell'Economia #GiancarloGiorgetti ha detto la #manovra conferma la traiettoria positiva dell' #italia x.com

