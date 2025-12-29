Manovra il Governo mette la fiducia | i prossimi step prima del voto finale
Il Governo ha chiesto la fiducia sulla Manovra 2026, che rappresenta un passaggio cruciale nel percorso legislativo. Le dichiarazioni di voto si riferiscono al testo approvato in prima lettura dal Senato, segnando un momento importante prima del voto finale. Questa fase determina l’iter successivo e il possibile sviluppo delle misure previste nel documento.
Il Governo ha chiesto la fiducia sul testo della Manovra 2026, così le dichiarazioni di voto si basano sul testo licenziato in prima lettura dal Senato. Le opposizioni accusano il governo di aver impedito una vera discussione parlamentare e ricordano come Giorgia Meloni, nel 2019, quando si trovava all’opposizione, si lamentasse dei tempi ristretti dell’iter di bilancio. Ormai però c’è poco da fare: la Manovra è alle battute finali. Tempi molto stretti che impediscono a oltre 700 emendamenti di essere discussi, tutti respinti. Restano quindi le misure già discusse e approvate, anche se in versione edulcorata in alcuni casi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Leggi anche: Manovra, rush finale alla Camera: il governo chiede la fiducia. Il voto finale è previsto per martedì
Leggi anche: **Manovra: Governo pone fiducia alla Camera, domani chiama alle 20.20, voto finale martedì**
Manovra 2026, Governo mette la fiducia, voto finale il 30; Irpef, sanatorie, Tobin e pacchi: la manovra arriva al voto di fiducia; Manovra: il via libera del Senato, ora passa alla Camera. Giorgetti: «Fatto cose che sembravano impossibili»; Manovra 2026, fiducia al Senato tra stralci e corsa contro il tempo.
Decreto armi, manovra e referendum: il governo chiude il 2025 tra fiducia e tensioni politiche - Ultimo Consiglio dei ministri dell’anno per l’esecutivo Meloni: via libera al sostegno all’Ucraina, ok alla Legge di Bilancio e possibile data per il referendum sulla giustizia ... altarimini.it
Manovra 2026, giornata decisiva in Aula: fiducia e voto finale entro martedì - Camera, countdown verso il voto finale: la Manovra 2026 pronta all’approvazione entro martedì, tra fiducia posta dal governo e ultime discussioni in Aula. notizie.it
Manovra, rush finale alla Camera. Entro domani via libera definitivo - Il testo, arrivato blindato dal Senato, è approdato ieri in Aula a Montecitorio, dove il governo ha posto la fiducia. tg24.sky.it
Le fantôme de l'opéra | Gaston Leroux | Livre audio complet
Fratelli d'Italia presenta un ordine del giorno alla manovra per chiedere al governo di costituirsi parte civile nei procedimenti legati all'alluvione in Emilia Romagna nel 2023-2024. Nella premessa si cita espressamente il ruolo di Elly Schlein da vicepresidente x.com
Manovra, governo chiede la fiducia alla Camera: entro domani l'ok finale. - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.