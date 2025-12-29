Manovra il Governo mette la fiducia | i prossimi step prima del voto finale

Il Governo ha chiesto la fiducia sulla Manovra 2026, che rappresenta un passaggio cruciale nel percorso legislativo. Le dichiarazioni di voto si riferiscono al testo approvato in prima lettura dal Senato, segnando un momento importante prima del voto finale. Questa fase determina l’iter successivo e il possibile sviluppo delle misure previste nel documento.

Il Governo ha chiesto la fiducia sul testo della Manovra 2026, così le dichiarazioni di voto si basano sul testo licenziato in prima lettura dal Senato. Le opposizioni accusano il governo di aver impedito una vera discussione parlamentare e ricordano come Giorgia Meloni, nel 2019, quando si trovava all’opposizione, si lamentasse dei tempi ristretti dell’iter di bilancio. Ormai però c’è poco da fare: la Manovra è alle battute finali. Tempi molto stretti che impediscono a oltre 700 emendamenti di essere discussi, tutti respinti. Restano quindi le misure già discusse e approvate, anche se in versione edulcorata in alcuni casi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

