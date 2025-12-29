Manovra Grimaldi | Siamo a un passo da esercizio provvisorio hanno passato 2 mesi a litigare – Il video

Il senatore Manovra, Grimaldi, evidenzia come l'assenza di accordo in Senato stia portando il paese vicino all'esercizio provvisorio, dopo due mesi di confronti e ritardi. La situazione, che ricorda momenti passati, sottolinea le difficoltà politiche nel raggiungere una soluzione stabile, lasciando in sospeso le decisioni fondamentali per il funzionamento del governo e dell'economia.

(Agenzia Vista) Roma, 28 dicembre 2025 "Siamo a qualche metro dall'esercizio provvisorio, solo che a differenza di tre anni fa non c'è nessuna giustificazione se non che sono rimasti due mesi a litigare in Senato. Due mesi fa hanno iniziato con la cedolare secca. E poi la verità è che tutte le contraddizioni sono esplose sulla Fornero. Vi ricorderete bene che il partito che voleva cambiarla, la Lega, ora gioca un'altra partita, cioè la vuole difendere a tutti i costi, ma nel frattempo sono riusciti a superare la Fornero, in peggio, soprattutto per tutti i lavori usuranti, soprattutto perché hanno cancellato opzione donne, insomma ognuno di noi andrà più tardi in pensione" così il deputato Grimaldi di Avs. 🔗 Leggi su Open.online

