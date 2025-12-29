Manovra governo chiede la fiducia alla Camera | entro domani l’ok finale

Il governo ha chiesto la fiducia alla Camera sull'articolo uno della legge di Bilancio, segnando il completamento del percorso della manovra. Con questo passo, si avvicina l'approvazione definitiva, prevista entro domani. La fase finale rappresenta un passaggio importante nel processo legislativo, che richiede il sostegno delle camere per procedere alla definitiva approvazione.

(Adnkronos) – Dopo un percorso in salita, la manovra arriva alle battute finali. Il governo, con il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, ha posto la fiducia alla Camera sull'articolo uno della legge di Bilancio. In base a quanto deciso dalla Conferenza dei capigruppo, la chiama avrà inizio oggi alle 20.20

Il Governo chiede la fiducia sulla Manovra alla Camera, si vota entro il 30 dicembre, legge blindata - Il Governo ha chiesto la fiducia sulla Manovra alla Camera, blindando il testo e assicurandosi che il bilancio sia approvato entro il 31 dicembre ... virgilio.it

Il governo chiede la fiducia in Aula alla Camera sulla manovra - La chiama dei deputati per appello nominale si terrà domani sera. ansa.it

IN AULA | Manovra blindata alla Camera, il Governo pone la fiducia. Ira delle opposizioni: "Non siamo passacarte" https://gazzettadelsud.it/p=2149350 - facebook.com facebook

Manovra, il governo chiede la fiducia in Aula alla Camera. Martedì il voto finale x.com

