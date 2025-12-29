Manovra Gardini FdI | Mentre Pd e 5 Stelle balbettano su Hanoun noi lavoriamo per i cittadini – Il video

La manovra approvata dal governo Meloni e Fratelli d’Italia prevede maggiori risorse per sanità, famiglie e imprese, insieme a interventi per ridurre le tasse e aumentare i salari. Mentre il Pd e il Movimento 5 Stelle sono ancora in difficoltà sulla questione Hanoun, l’attenzione del governo resta rivolta alle esigenze dei cittadini, con un’azione concreta e mirata a sostenere l’economia e il benessere della comunità.

(Agenzia Vista) Roma, 29 dicembre 2025 "Mentre Pd e 5 Stelle balbettano sul caso Hanoun, il governo Meloni e Fratelli d'Italia approvano una manovra con più risorse per sanità, famiglie e imprese e che taglia le tasse mettendo più soldi in busta paga. Ecco la differenza tra chi lavora per il bene degli italiani e chi no" così la deputata Elisabetta Gardini di Fratelli d'Italia. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.

Scudo agli imprenditori, FdI rilancia. La Lega ci riprova sulle pensioni - I partiti di maggioranza trasformano le battaglie perse in ordini del giorno. repubblica.it

