Manovra | Ciriani ' fatto possibile per rispettare tempi Senato non è stato passacarte'

Il senatore Ciriani ha commentato la manovra affermando che tutto è stato fatto per rispettare i tempi previsti. Ha sottolineato come, da anni, si siano spesso verificati ritardi e difficoltà, evidenziando che il Senato non è stato un passacarte ma un'istituzione impegnata nel processo legislativo. La questione rimane complessa e riflette le sfide sistemiche del Parlamento italiano.

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Abbiamo fatto tutto il possibile per rispettare i tempi. Purtroppo da anni si arriva sempre a queste condizioni: non è la prima volta e temo non sarà l'ultima. Mi dispiace per la Camera, ma il Senato non è stato un passacarte e ha avuto modo di intervenire rivedendo, correggendo e modificando in maniera significativa la Legge di bilancio". Lo dice il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, in un'intervista a La Stampa. Ciriani si sofferma anche sull'ok alla riforma della corte dei Conti: "Non è un colpo di spugna sui reati contabili, ma un cambio di approccio sostenuto anche da sindaci di centrosinistra".

Manovra, il Ministro Ciriani pone la questione di fiducia alla Camera - (Agenzia Vista) Il Ministro per i Rapporti con il Parlamento ha posto la questione di fiducia sulla manovra. stream24.ilsole24ore.com

Manovra, si cambia ancora: nuovo emendamento in commissione e stop al decreto. Vertice di governo tra Meloni, vicepremier e Giorgetti - Dopo la crisi sfiorata sulle pensioni, governo presenta nuovo emendamento in commissione bilancio. ilfattoquotidiano.it

Il governo ha chiesto la fiducia in Aula alla Camera sulla manovra. A porla il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. La chiama dei deputati per appello nominale si terrà domani sera. Il voto finale sul testo è previsto per martedì in tarda mattina - facebook.com facebook

Il governo ha chiesto la fiducia in Aula alla #Camera sulla #manovra. A porla il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. La chiama dei deputati per appello nominale si terrà domani sera. Il voto finale sul testo è previsto per martedì in tarda matti x.com

