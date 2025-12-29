Manovra Camera in notturna

La manovra alla Camera si è svolta in notturna, adottando la stessa strategia di fiducia già vista al Senato. Tuttavia, a differenza di Palazzo Madama, dove il testo della legge di Bilancio è rimasto per 63 giorni con numerose modifiche, alla Camera si è assistito a un iter più rapido e diretto. Questo approccio evidenzia le diverse dinamiche legislative tra le due camere del Parlamento italiano.

Manovra a colpi di fiducia. Anche alla Camera si replica il copione del Senato. Ma con una variante significativa: a Palazzo Madama il testo della legge di Bilancio è rimasto per ben 63 giorni, con una lunga serie di riscritture e modifiche. A Montecitorio, fra l’approdo in Commissione e il via libera definitivo, poco più di una settimana, festività comprese. Ieri sera, poco dopo le 19, il governo ha posto la questione di fiducia. Il voto è previsto per oggi. Poi, maratona notturna per gli ordini del giorno (in tutto 239, tra maggioranza e opposizioni), prima del sì finale previsto per domani, in tempo utile per evitare l’esercizio provvisorio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Manovra Camera in notturna Leggi anche: Approvata la manovra di stabilità all’Ars dopo una lunga maratona notturna Leggi anche: Manovra La Camera corre Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Manovra Camera in notturna; Manovra alla Camera, è il giorno del voto sulla fiducia: l'iter; Manovra oggi alla Camera, lunedì il voto sulla fiducia; Manovra: il testo approda alla Camera | Il governo chiede la fiducia in Aula alla Camera sulla manovra, voto finale previsto per martedì. Manovra Camera in notturna - Ma con una variante significativa: a Palazzo Madama il testo della legge di Bilancio è rimasto per ben 63 giorni, con un ... msn.com

Manovra 2026 blindata, Camera ridotta a passacarte: fiducia e stop al dibattito - Manovra di Bilancio 2026 in Aula alla Camera tra fiducia, tempi compressi ed emendamenti bocciati: scontro politico acceso tra governo e opposizioni. tag24.it

Manovra, seduta fiume. Lite sul testo blindato: “Non siamo passacarte” - Il Pd ricorda gli attacchi della premier nel 2019 ... repubblica.it

Manovra, Schlein: da governo spettacolo inaccettabile

IN AULA | Manovra blindata alla Camera, il Governo pone la fiducia. Ira delle opposizioni: "Non siamo passacarte" https://gazzettadelsud.it/p=2149350 - facebook.com facebook

Manovra, il governo chiede la fiducia in Aula alla Camera. Martedì il voto finale x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.