Manovra Calenda | Senza infamia e senza lode il Governo galleggia – Il video

Il commento di Calenda sulla manovra evidenzia un giudizio equilibrato, definendola

(Agenzia Vista) Roma, 29 dicembre 2025 "Questa manovra è senza infamia e senza lode. Senza infamia perché si tengono i conti e un po' di soldi sulla sanità vengono messi e questo per me è la priorità. Senza lode perché il tema dello sviluppo e della crescita viene toccato molto superficialmente. E' un po' se questo Governo galleggiasse" così il leader di Azione Carlo Clalenda. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Pluribus salverà il 2025 dalla tv senza infamia e senza lode

Leggi anche: Pagelle di governo: Calenda col gessetto, ma senza banco

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Manovra, Calenda: "Senza infamia e senza lode, il governo galleggia" - Senza infamia perché si tengono i conti e un po' di soldi sulla sanità vengono messi e questo per me è la priorità. msn.com