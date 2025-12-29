Manovra Calenda | Senza infamia e senza lode il Governo galleggia – Il video
Il commento di Calenda sulla manovra evidenzia un giudizio equilibrato, definendola
(Agenzia Vista) Roma, 29 dicembre 2025 "Questa manovra è senza infamia e senza lode. Senza infamia perché si tengono i conti e un po' di soldi sulla sanità vengono messi e questo per me è la priorità. Senza lode perché il tema dello sviluppo e della crescita viene toccato molto superficialmente. E' un po' se questo Governo galleggiasse" così il leader di Azione Carlo Clalenda. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Pluribus salverà il 2025 dalla tv senza infamia e senza lode
Leggi anche: Pagelle di governo: Calenda col gessetto, ma senza banco
Manovra, Calenda: "Senza infamia e senza lode, il governo galleggia" - Senza infamia perché si tengono i conti e un po' di soldi sulla sanità vengono messi e questo per me è la priorità. msn.com
Terza manovra finanziaria targata Meloni: misura senza infamia e senza lode? - La Legge di Bilancio 2026, la terza, per essere precisi, del governo Meloni, non ha mancato di suscitare polemiche e critiche sotto diversi punti di vista, non ultimo quello di porsi (questa perlomeno ... unionesarda.it
Manovra, Calenda: punti condivisibili ma mancano visione e strategia - Così Carlo Calenda, leader di Azione, rispondendo in Senato a una domanda sulla possibilità ... msn.com
Agenzia Vista. . Manovra, Calenda: Manca idea del Paese, il problema del Governo è la Lega - facebook.com facebook
Calenda vota no alla fiducia sulla Manovra e poi parla con Giorgetti in Aula Senato x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.