Manovra Bonelli Avs | Piena di bugie trasforma l' Italia in un' economia di guerra – Il video
La manovra economica, secondo Bonelli di Avs, è caratterizzata da molteplici criticità e rischi. In un intervento recente, si sottolinea come essa possa compromettere la stabilità del Paese, introducendo tagli ai servizi essenziali e creando un clima di tensione economica. È importante analizzare con attenzione gli effetti di questa proposta e le sue implicazioni per il futuro dell’Italia.
(Agenzia Vista) Roma, 29 dicembre 2025 "Questa è una manovra economica piena di bugie e che trasforma l'Italia in un'economia di guerra, con i soldi degli italiani e con i tagli ai servizi essenziali del Paese. Volevate demolire la riforma sulle pensioni, la riforma Fornero, ma siete riusciti ad alzare l'età pensionabile. Dovevate diminuire le tasse, ma avete aumentato la pressione fiscale portandola al 42,8%" così il deputato Angelo Bonelli di Avs. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
