Manovra Baldino M5s | Festeggiano solo produttori di armi banche e colossi del web americani – Il video

La dichiarazione di Baldino del Movimento 5 Stelle evidenzia come alcune grandi aziende, tra cui produttori di armi, banche e colossi del web statunitensi, siano tra i principali beneficiari delle recenti misure economiche. La questione solleva interrogativi sulla distribuzione dei vantaggi e sugli interessi che potrebbero prevalere nel contesto delle decisioni pubbliche e delle politiche di sostegno.

(Agenzia Vista) Roma, 29 dicembre 2025 "E chi festeggia? Festeggiano le industrie delle armi, Amazon, i grandi colossi del web americano, le banche. Non festeggiano le persone comuni, i pensionati e chi vorrebbe andare in pensione, i giovani che non hanno più nemmeno l'agevolazione per la prima casa, le famiglie che hanno il carrello della spesa sempre più alto e gli stipendi sempre più bassi, le imprese che devono chiudere perché non producono più e chi vorrebbe curarsi e deve fare i conti con file chilometriche negli ospedali pubblici. Ecco chi non festeggia" così la deputata Vittoria Baldino del Movimento 5 Stelle.

