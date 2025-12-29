Alle prime ore di oggi, alla Camera dei Deputati, si è avviata la fase finale dell'iter della legge di Bilancio, con il voto di fiducia previsto per questa mattina. La discussione si concentra sulle principali misure, tra cui le pensioni, che saranno considerate nel corso del prossimo anno. La diretta dall’Aula permette di seguire in tempo reale l’andamento di questa importante fase legislativa, che conclude il percorso della manovra all’ultimo miglio.

Al via il rush finale della legge di Bilancio: l'iter della manovra alla Camera si concluderà nella tarda mattinata di martedì con il voto finale sul provvedimento con diretta tv. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Manovra all'ultimo miglio: via al voto di fiducia alla Camera. Giorgetti: «Pensioni? Vedremo nel 2026» | La diretta dall'Aula

Leggi anche: Manovra all'ultimo miglio: via al voto di fiducia alla Camera | La diretta dall'Aula

Leggi anche: Manovra 2026, in diretta l’esame alla Camera: domani il voto sulla fiducia

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Manovra, l'ultimo miglio alla Camera. Lunedì il voto sulla fiducia; Legge di Bilancio 2025: tutte le novità su tasse, pensioni, famiglia e investimenti per imprese e cultura; Ecco la manovra da 22 miliardi, sì del Senato tra le polemiche. Giorgetti: fatte cose impossibili; La Manovra arriva alla Camera: dalle pensioni alle bollette, ecco le promesse tradite.

Manovra, alla fine con le novità un testo da 22 miliardi. Domani il via libera definitivo con il sì della Camera - Il taglio delle tasse al ceto medio e la rottamazione delle cartelle, le pensioni e le misure per il lavoro e le imprese, tra le principali misure. msn.com