Manovra al via libera finale Giorgetti | Le pensioni? Vedremo durante il 2026

La Camera ha approvato con fiducia la legge di bilancio, avvicinandosi al via libera definitivo previsto per domani mattina. Tra i punti discussi, le questioni relative alle pensioni sono state lasciate aperte, con il ministro Giorgetti che ha dichiarato:

Dall'aula della Camera via libera alla fiducia sulla legge di bilancio. Domani in mattinata il via libera definitivo. Fa discutere un ordine del giorno presentato dalla Lega, che chiede di sospendere l'aumento dell'età pensionabile. "La Lega chiede di ridurlo ulteriormente, vedremo durante il 2026" afferma il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, prima di entrare in aula, chiarendo come il governo sia comunque intervenuto per ridurre l'aumento, che sarebbe scattato automaticamente di tre mesi dal 2027. Presente in aula anche il vicepremier Antonio Tajani, che rivendica come Forza Italia abbia "lasciato il segno" su questa manovra.

